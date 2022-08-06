Цитата

«Темпы сокращения золотовалютных резервов в июле замедлились в 4,5 раза. В июле золотовалютные резервы уменьшились всего на 2% – по сравнению с - 9% в июне. К началу августа они составляют 22,4 млрд долл.», - сообщил Гетманцев.

Детали

По его словам, основные факторы ослабления давления на ЗВР:

· сокращение спроса на валюту после пересмотра официального курса;

· меньшие объемы средств, эмитированных на нужды Правительства (30 млрд грн в июле против 105 млрд грн в июне);

· валютные поступления на счета Украины 1,6 млрд дол., в том числе 1 млрд долл. – от Германии.

«Имеющийся объем ЗВР покрывает финансирование 3,5 месяцев следующего экспорта, что признается достаточным их показателем», – отметил Гетманцев.

Дополнение

В июле сообщалось, что международные резервы Украины составляли 22,8 млрд дол. США по итогам июня сократились за месяц на 9% на фоне продажи валюты на межбанке.