Темпы сокращения золотовалютных резервов в июле замедлились в 4,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Темпы сокращения золотовалютных резервов Украины в июле замедлились в 4,5 раза. Об этом сообщил народный депутат, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.
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«Темпы сокращения золотовалютных резервов в июле замедлились в 4,5 раза. В июле золотовалютные резервы уменьшились всего на 2% – по сравнению с - 9% в июне. К началу августа они составляют 22,4 млрд долл.», - сообщил Гетманцев.
Детали
По его словам, основные факторы ослабления давления на ЗВР:
· сокращение спроса на валюту после пересмотра официального курса;
· меньшие объемы средств, эмитированных на нужды Правительства (30 млрд грн в июле против 105 млрд грн в июне);
· валютные поступления на счета Украины 1,6 млрд дол., в том числе 1 млрд долл. – от Германии.
«Имеющийся объем ЗВР покрывает финансирование 3,5 месяцев следующего экспорта, что признается достаточным их показателем», – отметил Гетманцев.
Дополнение
В июле сообщалось, что международные резервы Украины составляли 22,8 млрд дол. США по итогам июня сократились за месяц на 9% на фоне продажи валюты на межбанке.