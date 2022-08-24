Росте експортна виручка, укріплюється курс: експерт розповів, як саме “зерновий коридор” покращує економіку України

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«На мою думку, це значно впливає на економіку, тому що зростає експорт, а отже росте експортна виручка і, відповідно, відроджується економіка. В Україну надходить валюта, яка вже тут продається. Збільшення валюти в Україні позитивно впливає на курс. А значить бізнес працює, платяться податки і заробітні плати працівникам, а в аграрному секторі є підстави вирощувати ще більше продукції, бо є можливість її продавати. Зараз є великий ризик, що “зерновий коридор” можуть заблокувати, але будемо сподіватися, що цього не станеться», – розповів Охріменко.

Деталі

За словами експерта, поки економіка України не відчула істотного впливу від відкриття “зернового коридору”, адже валюта надходить поетапно. Потрібно три місяці, щоб економічна ситуація країни почала покращуватися.

«Але вже і зараз валютному ринку стало легше. Вже Нацбанк не лише продає валюту, а й почав купувати. На минулому тижні було закуплено 200 млн валюти. Це позитивний крок, тому що коли Нацбанк тільки продає, це несе в собі багато ризиків для економіки», – зазначив експерт.

Щодо того, чи покращує “зерновий коридор” ситуацію з дефіцитом державного бюджету, то економіст зазначає, що ні. Бо причина дефіциту – війна, яка несе значне навантаження на економіку. Окрім того, введені пільги на податки для бізнесу, а значна частина підприємців ухиляються від податків.

«Звичайно, добре, що в нас зріс експорт. Але за рахунок експорту вирішити проблему дефіциту державного бюджету нереально. Тут потрібно, щоб платили податки. Зараз у нас великі пільги по податках. Та навіть незважаючи на це, велика частина бізнесу наразі цілеспрямовано не платять податки. І це проблема, бо якраз експортери платять податки, але лише за рахунок них не можна витягнути всю економіку країни», – зазначив економіст.

Нагадаємо

У Міністерстві аграрної політики і продовольства повідомили, що Україна відправила на експорт морем у межах "зернової" угоди вже близько 720 тис. тонн продовольства. Ще 18 суден вантажаться і очікують черги на виїзд.

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. 1 серпня з одеського порту вийшло перше судно із українським зерном.