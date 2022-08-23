Україна експортувала вже 720 тис. тонн продовольства "зерновим коридором"

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"За 22 дні з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 33 кораблі, на борту яких сукупно – 719 549 тонн агропродукції", - повідомили у Мінагро.

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Ще 18 суден вантажаться і очікують черги на виїзд, додали у відомстві.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що якщо у липні Україна експортувала у цілому 3 млн тонн агропродукції, то за 15 днів серпня – уже 2 млн тонн. "Тобто, маємо вийти мінімум на 4 млн тонн експорту в серпні, а це плюс 250–300 млн дол. валютної виручки тільки за місяць", - зазначив заступник міністра в ефірі телемарафону.

Крім того, завдяки роботі "зернового коридору", як пояснив перший заступник міністра, вирівнялися експортні ціни, які дають впевненість українським фермерам, що вони не збанкрутують і матимуть змогу покрити витрати на виробництво.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.