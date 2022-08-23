Украина экспортировала уже 720 тыс. тонн продовольствия "зерновым коридором"

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"За 22 дня с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 33 корабля, на борту которых совокупно – 719 549 тонн агропродукции", - сообщили в Минагро.

Детали

Еще 18 судов грузятся и ожидают очереди выезда, добавили в ведомстве.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что если в июле Украина экспортировала в общей сложности 3 млн тонн агропродукции, то за 15 дней августа – уже 2 млн тонн. "То есть должны выйти минимум на 4 млн тонн экспорта в августе, а это плюс 250–300 млн долл. валютной выручки только за месяц", - отметил замминистра в эфире телемарафона.

Кроме того, благодаря работе "зернового коридора", как пояснил первый замминистра, выровнялись экспортные цены, которые дают уверенность украинским фермерам, что они не обанкротятся и смогут покрыть затраты на производство.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.