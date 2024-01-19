россию исключили из Международной федерации киберспорта

Международная федерация киберспорта удовлетворила жалобу Украины и приостановила членство Федерации компьютерного спорта России. Об этом говорится в заявлении федерации, передает УНН.

Детали

Руководство приняло решение временно выгнать россию из-за того, что ФКС начала работу на временно оккупированных территориях Украины.

Комитет по вопросам членства IESF собрался на обзорную сессию и рассмотрел все предоставленные доказательства как от Украины, так и от России. Комитет по вопросам членства IESF рекомендовал Правлению IESF приостановить членство ФКС рф - говорится в заявлении Международной федерации киберспорта.

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Приостановление членства рф в организации продлится до заседания генеральной ассамблеи IESF, где члены организации решат судьбу рф.

Ее могут либо восстановить, либо продолжить отстранение, пока ФКС не уберет причину приостановления членства. Вероятно, речь идет об ячейках ФКС на временно оккупированной территории Украины.

Сейчас российские киберспортсмены смогут участвовать в турнирах под нейтральным статусом.

Дополнение

В феврале 2022 года российским киберспортивным командам запретили выступать на мировых турнирах под своим флагом, часть организаторов полностью отстранили российские команды.

Однако уже в августе 2023 года IESF разрешила командам из РФ участвовать в турнирах с флагом и гимном рф.

Напомним,

Самые титулованные украинские спортсмены подписали открытое письмо, в котором настаивают запретить российским и белорусским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2024.