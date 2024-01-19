россию исключили из Международной федерации киберспорта
Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство российской федерации компьютерного спорта из-за деятельности на оккупированных территориях Украины.
россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш
По словам главы Авдеевской городской военной администрации, российские войска пытаются отрезать единственную дорогу в Авдеевку, что усиливает напряженность в этом районе.
Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы.
Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных
После регистрации 117 случаев бешенства животных в 2023 году Харьковская область усилит меры контроля и вакцинации, сосредоточившись на снижении риска заражения среди диких и домашних животных.
Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения
Бизнесмену Игорю Мазепе, владельцу Concorde Capital, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.
В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище
Парламент Германии поддержал закон, упрощающий процедуру депортации мигрантов, получивших отказ в убежище.
"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника
Служба безопасности Украины арестовала бывшего сотрудника Донецкой таможни, который корректировал вражеские удары по ВСУ под Угледаром. Подозреваемому, которого также обвиняют в передаче важной информации российским спецслужбам, может грозить пожизненное заключение.
ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича
Государственное бюро расследований Украины рассмотрит заявление министерства обороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Гринкевичем.
Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов
По словам Владимира Зеленского платформа UNITED24 в 2023 году собрала более 500 миллионов долларов. Эти средства пошли, в частности, на восстановление инфраструктуры и закупку беспилотников.
На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий
Сильные дожди на Закарпатье вызвали подтопление 330 гектаров сельскохозяйственных угодий.