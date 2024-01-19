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росію виключили з Міжнародної федерації кіберспорту

росію виключили з Міжнародної федерації кіберспорту

Київ • УНН

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Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) призупинила членство російської федерації комп'ютерного спорту через діяльність на окупованих територіях України.

Міжнародна федерація кіберспорту задовольнила скаргу України та призупинила членство Федерації компʼютерного спорту росії. Про це йдеться у заяві федерації, передає УНН.

Деталі 

Керівництво ухвалило рішення тимчасово вигнати росію через те, що ФКС почала роботу на тимчасово окупованих територіях України.

Комітет з питань членства IESF зібрався на оглядову сесію та розглянув усі надані докази як від України, так і від росії. Комітет з питань членства IESF рекомендував Правлінню IESF призупинити членство ФКС рф

- йдеться в заяві  Міжнародної федерації кіберспорту.

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Призупинення членства рф в організації триватиме до засідання генеральної асамблеї IESF, де члени організації вирішать долю рф.

Її можуть або поновити, або продовжити відсторонення, поки ФКС не прибере причину призупинення членства. Ймовірно, йдеться про осередки ФКС на тимчасово окупованій території України. 

Наразі російські кіберспортсмени зможуть брати участь у турнірах під нейтральним статусом.

Доповнення 

У лютому 2022 року російським кіберспортивним командам заборонили виступати на світових турнірах під своїм прапором, частина організаторів повністю відсторонили російські команди.

Проте вже у серпні 2023 року IESF дозволила командам з РФ брати участь у турнірах з прапором та гімном рф.

Нагадаємо

Найтитулованіші українські спортсмени підписали відкритий лист, в якому наполягають заборонити російським та білоруським атлетам брати участь у Олімпійських іграх 2024. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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