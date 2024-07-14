Россияне за прошедшие сутки убили шестерых жителей Донетчины и еще 11 ранили
Киев • УНН
13 июля российские войска убили 6 жителей и ранили еще 11 в Донецкой области Украины.
За прошедшие сутки, 13 июля, российские войска убили шестерых жителей Донецкой области и еще одиннадцати нанесли ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
"За 13 июля россияне убили 6 жителей Донетчины: 2 в Новоочеретоватом и Прогрессе, 1 в Константинопольском и Новоселовке Первой. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения", - отметил председатель ОГА.
Как подчеркнул Филашкин, общее количество жертв российской армии в Донецкой области (2091 погибший и 5400 раненых) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
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