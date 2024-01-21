россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

Армия рф увеличила до двух количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море. Общий залп - до 16 "Калибров". Об этом сообщают Силы обороны юга, пишет УНН.

Враг увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море. К фрегату вновь добавился малый ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен. Общее снаряжение носителей - до 16 "Калибров" - говорится в сообщении в Telegram.

В Силах обороны юга призвали быть внимательными к сигналам воздушных тревог и реагировать оперативно.

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