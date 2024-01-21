росіяни збільшили кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі
Київ • УНН
російська армія збільшила кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі до двох.
Армія рф збільшила до двох кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. Загальний залп - до 16 "Калібрів". Про це повідомляють Сили оборони півдня, пише УНН.
Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв - до 16 "Калібрів"
У Силах оборони півдня закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог та реагувати оперативно.
У небі над Дніпровським районом Сили оборони збили ракету рф21.01.24, 17:04 • 34249 переглядiв