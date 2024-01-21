росіяни збільшили кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі

Армія рф збільшила до двох кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. Загальний залп - до 16 "Калібрів". Про це повідомляють Сили оборони півдня, пише УНН.

Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв - до 16 "Калібрів" - йдеться у повідомленні у Telegram.

У Силах оборони півдня закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог та реагувати оперативно.

У небі над Дніпровським районом Сили оборони збили ракету рф