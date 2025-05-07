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россияне утром сбросили две авиабомбы в Донецкой области: убили двух женщин

Киев • УНН

 • 2584 просмотра

Российские войска сбросили две авиабомбы на Александро-Калиново, убив двух женщин в возрасте 47 и 67 лет. Повреждены шесть частных домов, жителей призывают к эвакуации.

россияне утром сбросили две авиабомбы в Донецкой области: убили двух женщин

В Донецкой области российские войска сбросили две авиабомбы на Александро-Калиново, убив двух женщин в возрасте 47 и 67 лет, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

2 человека погибли в результате обстрела Александро-Калинового Ильиновской громады. Сегодня утром россияне сбросили на село 2 авиабомбы, убили двух женщин 47 и 67 лет. Повреждены 6 частных домов

- написал Филашкин.

Он снова обратился ко всем жителям Донецкой области, а особенно к жителям прифронтовых громад, с призывом эвакуироваться своевременно.

Дополнение

По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки четыре человека погибли, 10 получили ранения, в том числе ребенок в результате вражеских ударов в Донецкой области. За сутки полиция зафиксировала 3 612 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Не менее 23 бомб и 33 БПЛА направили россияне непосредственно на гражданских. Под ударом были 22 населенных пункта. Разрушениям подверглись 130 гражданских объектов, из них 92 жилых дома:

  • по Краматорску россияне нанесли 7 ударов беспилотниками - убили гражданское лицо, еще двоих ранили;
    • один человек погиб в Яблоновке, на которую оккупанты сбросили две бомбы «КАБ-250». Повреждены 5 частных домов;
      • есть погибший в Полтавке, где из-за бомбового удара повреждены 17 частных домов;
        • трое раненых – в Константиновке. Враг направил на город 11 бомб и три дрона, разрушениям подверглись 31 частный дом, СТО, кафе, АЗС, админздание, путепровод;
          • по Алексеево-Дружковке россия попала двумя бомбами «КАБ-250» – травмированы два гражданских лица, среди них 17-летняя девушка;
            • Белицкое враг атаковал тремя авиабомбами – ранен человек, повреждены 4 многоквартирных дома, 6 гаражей, котельная, автомобиль;
              • по Доброполью войска рф ударили тремя БПЛА «Герань-2» – есть раненый, повреждены три частных дома, религиозный объект и два авто;
                • житель Мирнограда получил ранения в результате массированных атак по городу, повреждены 2 частных дома, админздание, котельная.

                  "Кроме того, сегодня после полуночи россия убила гражданское лицо в Софиевке. Также обстрелам подверглись Константиновка, Славянск, Приют, Шахово. Повреждены сельскохозяйственные объекты, админздания и автомобиль "скорой помощи"", - сообщили в полиции.

                  Войска рф тестируют новую тактику на Донетчине: что известно02.05.25, 15:28 • 6635 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

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