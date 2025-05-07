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росіяни вранці скинули дві авіабомби на Донеччині: вбили двох жінок

Київ • УНН

 • 3122 перегляди

Російські війська скинули дві авіабомби на Олександро-Калинове, вбивши двох жінок віком 47 та 67 років. Пошкоджено шість приватних будинків, мешканців закликають до евакуації.

росіяни вранці скинули дві авіабомби на Донеччині: вбили двох жінок

У Донецькій області російські війська скинули дві авіабомби на Олександро-Калинове, вбивши двох жінок віком 47 та 67 років, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

2 людини загинули внаслідок обстрілу Олександро-Калинового Іллінівської громади. Сьогодні вранці росіяни скинули на село 2 авіабомби, убили двох жінок 47 і 67 років. Пошкоджено 6 приватних будинків

- написав Філашкін.

Він знову звернувся до всіх донеччан, а особливо до жителів прифронтових громад із закликом евакуюватися своєчасно.

Доповнення

За даними ГУНП в області, минулої доби чотири людини загинули, 10 зазнали поранень, зокрема дитина внаслідок ворожих ударів на Донеччині. За добу поліція зафіксувала 3 612 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Щонайменше 23 бомби та 33 БПЛА спрямували росіяни безпосередньо на цивільних. Під ударом були 22 населених пункти. Руйнувань зазнали 130 цивільних об’єктів, з них 92 житлових будинки:

  • по Краматорську росіяни завдали 7 ударів безпілотниками - вбили цивільну особу, ще двох поранили;
    • одна людина загинула в Яблунівці, на яку окупанти скинули дві бомби «КАБ-250». Пошкоджено 5 приватних будинків;
      • є загиблий у Полтавці, де через бомбовий удар пошкоджено 17 приватних будинків;
        • троє поранених – у Костянтинівці. Ворог спрямував на місто 11 бомб і три дрони, руйнувань зазнали 31 приватний будинок, СТО, кафе, АЗС, адмінбудівля, шляхопровід;
          • по Олексієво-Дружківці росія поцілила двома бомбами «КАБ-250» – травмовано двох цивільних осіб, серед них 17-річну дівчину;
            • Білицьке ворог атакував трьома авіабомбами – поранено людину, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, 6 гаражів, котельню, автомобіль;
              • по Добропіллю війська рф вдарили трьома БПЛА «Герань-2» – є поранений, пошкоджено три приватних будинки, релігійний об’єкт і два авто;
                • житель Мирнограда зазнав поранень внаслідок масованих атак по місту, пошкоджено 2 приватних будинки, адмінбудівлю, котельню.

                  "Окрім того, сьогодні після опівночі росія вбила цивільну особу у Софіївці. Також обстрілів зазнали Костянтинівка, Слов’янськ, Приют, Шахове. Пошкоджено сільськогосподарські об’єкти, адмінбудівлі та автомобіль "швидкої допомоги"", - повідомили у поліції.

                  Війська рф тестують нову тактику на Донеччині: що відомо02.05.25, 15:28 • 6635 переглядiв

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