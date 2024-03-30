россияне ударили по Красногоровке, убив двух человек, за сутки 10 раз атаковали населенные пункты Донецкой области

Российские войска сегодня ударили из артиллерии по Красногоровке в Донецкой области, два человека погибли и один получил ранения. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 10 обстрелов населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Детали

По данным прокуратуры, 30 марта российская армия обстреляла из артиллерии город Красногоровка. В эпицентре поражений оказался частный сектор с плотной жилой застройкой.

"Во время вражеской атаки погиб 73-летний мужчина, который находился в одном из домов. Его 50-летняя дочь, которая получила телесные повреждения во дворе, доставлена в медицинское учреждение. Больницы диагностировали у потерпевшей минно-взрывную травму и осколочные ранения. На другой улице жертвой армии рф стала 70-летняя женщина - она погибла в собственном доме", - сообщили в прокуратуре.

Среди поврежденных объектов в городе, как указано, - жилые дома горожан и хозяйственные постройки.

Как сообщил глава ОВА, за минувшие сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

В полиции Донецкой области уточнили, что под ударом находились 6 населенных пунктов: города Красногоровка, Лиман, поселок Острое, села Карловка, Максимильяновка, Островское. А всего в регионе за минувшие сутки полицейские зафиксировали 1484 вражеских обстрела.

"Повреждены 23 гражданских объекта - 20 жилых домов, школа, критическая инфраструктура", - отметили в полиции.

В частности, как сообщили правоохранители:

▪️ Максимильяновку оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии - погибла 75-летняя женщина, поврежден частный дом.

▪️ По Карловке враг ударил управляемой авиабомбой "КАБ-250" - повредил 12 домов и линию электропередач.

▪️ На Красногоровку россия сбросила КАБ-500 - разрушениям подверглись 6 частных домов.

"Кроме того, в ночь на сегодня, 30 марта, войска рф атаковали Селидово двумя ракетами "С-300". Повреждены 15 частных домов, два гражданских авто. Еще две ракеты "С-300" попали по жилому сектору Новогродовки. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало", - отметили в полиции.