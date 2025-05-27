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россияне ударили по Краматорску авиацией: четверо раненых, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Ночью российские войска нанесли три авиаудара по Краматорску. Поврежден частный сектор, многоэтажки и инфраструктура, есть четверо раненых, среди которых ребенок.

россияне ударили по Краматорску авиацией: четверо раненых, среди них ребенок

В Донецкой области ночью российские войска нанесли по Краматорску три авиаудара, известно о четырех пострадавших, среди них ребенок, сообщили в Краматорском горсовете во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Краматорск ночью подвергся 3 вражеским авиаударам - частный сектор и многоквартирные застройки", - сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в соцсетях.

По данным Гончаренко, повреждения получили: частные усадьбы, гаражные помещения, многоэтажки, троллейбусная контактная сеть, автомобили, трансформаторная система и инфраструктура.

Полиция Донецкой области указала, что по Краматорску враг ударил тремя бомбами "КАБ-250" и дроном, и что поврежден в том числе объект критической инфраструктуры.

Сначала сообщалось об одной пострадавшей. Но впоследствии количество возросло.

"Количество пострадавших возросло до 4 человек, среди которых один ребенок 2019 г.р.", - указали в Краматорском горсовете.

Дополнение

По данным полиции, за прошедшие сутки в Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший и двое раненых. За 26 мая полиция зафиксировала 2 381 обстрел по линии фронта и жилому сектору. Войска рф сосредоточили огонь на 9 населенных пунктах: городах Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, селах Золотой Колодезь, Иванополье, Криворожье, Роскошное, Семеновка. Разрушениям подверглись 32 гражданских объекта, из них 11 жилых домов.

  • в Роскошном россияне попали FPV-дроном по гражданскому авто – убили человека;
    • двое гражданских лиц получили ранения в Покровске в результате обстрела микрорайона Шахтерский;
      • в Константиновке из-за атак бомбой и БПЛА повреждено нежилое помещение, автомобиль, критическая инфраструктура;
        • на Иванополье оккупанты сбросили три КАБа - повредили 9 частных домов и детскую площадку. В Лимане повреждена линия электропередач.

          Также установлена информация о раненом гражданском лице в Мирнограде, который пострадал 25 мая.

          "Кроме того, сегодня после полуночи россия обстреляла Доброполье, Константиновку и село Веселая Гора. Информации о пострадавших не поступало. В Доброполье повреждены частные дома, нежилое помещение, транспорт; в Константиновке – АЗС", - сообщили в полиции.

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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