россияне ударили по Краматорску авиацией: четверо раненых, среди них ребенок
Киев • УНН
Ночью российские войска нанесли три авиаудара по Краматорску. Поврежден частный сектор, многоэтажки и инфраструктура, есть четверо раненых, среди которых ребенок.
В Донецкой области ночью российские войска нанесли по Краматорску три авиаудара, известно о четырех пострадавших, среди них ребенок, сообщили в Краматорском горсовете во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Краматорск ночью подвергся 3 вражеским авиаударам - частный сектор и многоквартирные застройки", - сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в соцсетях.
По данным Гончаренко, повреждения получили: частные усадьбы, гаражные помещения, многоэтажки, троллейбусная контактная сеть, автомобили, трансформаторная система и инфраструктура.
Полиция Донецкой области указала, что по Краматорску враг ударил тремя бомбами "КАБ-250" и дроном, и что поврежден в том числе объект критической инфраструктуры.
Сначала сообщалось об одной пострадавшей. Но впоследствии количество возросло.
"Количество пострадавших возросло до 4 человек, среди которых один ребенок 2019 г.р.", - указали в Краматорском горсовете.
Дополнение
По данным полиции, за прошедшие сутки в Донецкой области из-за вражеских обстрелов один погибший и двое раненых. За 26 мая полиция зафиксировала 2 381 обстрел по линии фронта и жилому сектору. Войска рф сосредоточили огонь на 9 населенных пунктах: городах Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, селах Золотой Колодезь, Иванополье, Криворожье, Роскошное, Семеновка. Разрушениям подверглись 32 гражданских объекта, из них 11 жилых домов.
- в Роскошном россияне попали FPV-дроном по гражданскому авто – убили человека;
- двое гражданских лиц получили ранения в Покровске в результате обстрела микрорайона Шахтерский;
- в Константиновке из-за атак бомбой и БПЛА повреждено нежилое помещение, автомобиль, критическая инфраструктура;
- на Иванополье оккупанты сбросили три КАБа - повредили 9 частных домов и детскую площадку. В Лимане повреждена линия электропередач.
Также установлена информация о раненом гражданском лице в Мирнограде, который пострадал 25 мая.
"Кроме того, сегодня после полуночи россия обстреляла Доброполье, Константиновку и село Веселая Гора. Информации о пострадавших не поступало. В Доброполье повреждены частные дома, нежилое помещение, транспорт; в Константиновке – АЗС", - сообщили в полиции.