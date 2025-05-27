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росіяни вдарили по Краматорську авіацією: четверо поранених, серед них дитина

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Вночі російські війська завдали три авіаудари по Краматорську. Пошкоджено приватний сектор, багатоповерхівки та інфраструктуру, є четверо поранених, серед яких дитина.

росіяни вдарили по Краматорську авіацією: четверо поранених, серед них дитина

У Донецькій області вночі російські війська завдали по Краматорську три авіаудари, відомо про чотирьох постраждалих, серед них дитина, повідомили у Краматорській міськраді у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Краматорськ вночі зазнав 3 ворожих авіаудари - приватний сектор та багатоквартирні забудови", - повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у соцмережах.

За даними Гончаренка, пошкоджень зазнали: приватні садиби, гаражні приміщення, багатоповерхівки, тролейбусна контактна мережа, автівки, трансформаторна система та інфраструктура.

Поліція Донеччини вказала, що по Краматорську ворог вдарив трьома бомбами "КАБ-250" і дроном, і що пошкоджено у тому числі об’єкт критичної інфраструктури.

Спочатку повідомлялося про одну постраждалу. Але згодом кількість зросла.

"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб, серед яких одна дитина 2019 р.н.", - вказали у Краматорській міськраді.

Доповнення

За даними поліції, минулої доби на Донеччині через ворожі обстріли один загиблий і двоє поранених. За 26 травня поліція зафіксувала 2 381 обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф зосередили вогонь на 9 населених пунктах: містах Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, селах Золотий Колодязь, Іванопілля, Криворіжжя, Розкішне, Семенівка. Руйнувань зазнали 32 цивільних об’єкти, з них 11 житлових будинків.

  • у Розкішному росіяни поцілили FPV-дроном по цивільному авто – вбили людину;
    • двоє цивільних осіб зазнали поранень у Покровську внаслідок обстрілу мікрорайону Шахтарський;
      • у Костянтинівці через атаки бомбою та БПЛА пошкоджено нежитлове приміщення, автомобіль, критичну інфраструктуру;
        • на Іванопілля окупанти скинули три КАБи - пошкодили 9 приватних будинків і дитячий майданчик. У Лимані пошкоджено лінію електропередач.

          Також встановлено інформацію про поранену цивільну особу в Мирнограді, яка постраждала 25 травня.

          "Крім того, сьогодні після опівночі росія обстріляла Добропілля, Костянтинівку та село Весела Гора. Інформації про постраждалих не надходило. У Добропіллі пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення, транспорт; у Костянтинівці – АЗС", - повідомили у поліції.

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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