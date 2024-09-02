россияне ударили по Херсонской области: ранен 52-летний мужчина

В понедельник, 2 сентября, войска РФ ударили по поселку Киндейка, что на Херсонщине. В результате обстрела ранения получил 52-летний мужчина. Об этом заявил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Во время очередного обстрела Киндейки получил повреждения 52-летний мужчина - рассказал Мрочко.

По его словам, мужчина самостоятельно обратился к врачам, которые диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Напомним

В Киндейке, пригороде Херсона, два человека пострадали от вражеского обстрела после 13:00. Мужчина 1964 г.р. и женщина 1968 г.р. получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь.