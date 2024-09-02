росіяни вдень атакували передмістя Херсона: двоє постраждалих

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У Кіндійці, передмісті Херсона, двоє людей постраждали від ворожого обстрілу після 13:00. Чоловік 1964 р.н. та жінка 1968 р.н. отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення, їм надається медична допомога.

У Кіндійці, передмісті Херсона, двоє людей постраждали від ворожого обстрілу після 13:00, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

До лікарів звернулись двоє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Кіндійки після 13.00. Чоловік 1964 р.н. та жінка 1968 р.н. отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення

- повідомив Мрочко у Telegram.

Медики, з його слів, надають їм необхідну допомогу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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