росіяни вдень атакували передмістя Херсона: двоє постраждалих
Київ • УНН
У Кіндійці, передмісті Херсона, двоє людей постраждали від ворожого обстрілу після 13:00. Чоловік 1964 р.н. та жінка 1968 р.н. отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення, їм надається медична допомога.
У Кіндійці, передмісті Херсона, двоє людей постраждали від ворожого обстрілу після 13:00, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
До лікарів звернулись двоє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Кіндійки після 13.00. Чоловік 1964 р.н. та жінка 1968 р.н. отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення
Медики, з його слів, надають їм необхідну допомогу.