россияне днем атаковали пригород Херсона: двое пострадавших
Киев • УНН
В Киндейке, пригороде Херсона, два человека пострадали от вражеского обстрела после 13:00. Мужчина 1964 г.р. и женщина 1968 г.р. получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь.
В Киндийке, пригороде Херсона, два человека пострадали от вражеского обстрела после 13:00, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
К врачам обратились двое пострадавших в результате вражеского обстрела Киндейки после 13.00. Мужчина 1964 г.р. и женщина 1968 г.р. получили минно-взрывную травму и осколочные ранения
Медики, по его словам, оказывают им необходимую помощь.