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росіяни вдарили по Херсонщині: поранено 52-річного чоловіка

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли селище Кіндійка на Херсонщині. 52-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги, самостійно звернувся до лікарів.

У понеділок, 2 вересня, війська рф вдарили по селищу Кіндійка, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу поранення отримав 52-річний чоловік. Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі

Під час чергового обстрілу Кіндійки отримав ушкодження 52-річний чоловік

- розповів Мрочко. 

ЗА його словами, чоловік самостійно звернувся до лікарів, які діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Нагадаємо

У Кіндійці, передмісті Херсона, двоє людей постраждали від ворожого обстрілу після 13:00. Чоловік 1964 р.н. та жінка 1968 р.н. отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення, їм надається медична допомога.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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