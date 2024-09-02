росіяни вдарили по Херсонщині: поранено 52-річного чоловіка
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Кіндійка на Херсонщині. 52-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги, самостійно звернувся до лікарів.
У понеділок, 2 вересня, війська рф вдарили по селищу Кіндійка, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу поранення отримав 52-річний чоловік. Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Під час чергового обстрілу Кіндійки отримав ушкодження 52-річний чоловік
ЗА його словами, чоловік самостійно звернувся до лікарів, які діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Нагадаємо
У Кіндійці, передмісті Херсона, двоє людей постраждали від ворожого обстрілу після 13:00. Чоловік 1964 р.н. та жінка 1968 р.н. отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення, їм надається медична допомога.