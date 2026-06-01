россияне ударили по АЗС в Сумах, пострадали две сотрудницы
Киев • УНН
В Сумах дроны повредили АЗС и инфраструктуру, две сотрудницы получили помощь из-за стресса. За сутки в области из-за обстрелов пострадали 10 человек.
россия атаковала инфраструктуру в Сумах дронами, в том числе АЗС, где пострадали две сотрудницы, сообщил в понедельник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня ночью зафиксированы попадания вражеских БпЛА по объектам инфраструктуры Сум. В Ковпаковском районе повреждены гараж и торговый зал АЗС. У двух сотрудниц - острая реакция на стресс. Без госпитализации
Дополнение
По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, в результате ударов врага на территории Сумской области 10 человек пострадали от вражеских обстрелов за сутки, в том числе две женщины 24 и 36 лет в Сумской громаде. Всего зафиксировано более 90 обстрелов по 41 населенному пункту в 21 громаде области.