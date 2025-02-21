Россияне ударили КАБами по Гуляйполю: три человека получили ранения

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 97119 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 107322 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 108600 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 109102 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 104953 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 121407 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 103660 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 50981 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 116335 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135683 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне ударили КАБами по Гуляйполю: три человека получили ранения

Россияне ударили КАБами по Гуляйполю: три человека получили ранения

Киев  •  УНН

 • 5142 просмотра

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В результате удара управляемыми авиабомбами по Гуляйполю пострадали три человека, повреждены 13 домов. Раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара КАБами по Гуляйполю, что в Запорожье, ранения получили три человека, разрушено 13 домов, сообщает глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по прифронтовому городу. Разрушены по меньшей мере 13 домов. Три человека получили ранения. Они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь 

- сообщил Федоров.

Напомним

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Павел Башинский

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