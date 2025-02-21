Россияне ударили КАБами по Гуляйполю: три человека получили ранения

В результате удара КАБами по Гуляйполю, что в Запорожье, ранения получили три человека, разрушено 13 домов, сообщает глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по прифронтовому городу. Разрушены по меньшей мере 13 домов. Три человека получили ранения. Они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь - сообщил Федоров.

Напомним

Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента фсб, который подготовил теракт в центре Одессы 20 февраля этого года. Он взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.