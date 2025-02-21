Росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: троє людей отримали поранення

Внаслідок удару КАБами по Гуляйполю, що на Запоріжжі, поранення отримали троє людей, зруйновано 13 будинків, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по прифронтовому місту. Зруйновані щонайменше 13 будинків. Троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу - повідомив Федоров.

Нагадаємо

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента фсб, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року. Він підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.