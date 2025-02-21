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05:23 • 20033 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123903 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183394 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147755 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139153 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117514 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108106 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103005 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142612 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134635 перегляди

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Росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: троє людей отримали поранення

Росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: троє людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 28488 перегляди

Внаслідок удару керованими авіабомбами по Гуляйполю постраждало троє людей, пошкоджено 13 будинків. Поранені госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.

Внаслідок удару КАБами по Гуляйполю, що на Запоріжжі, поранення отримали троє людей, зруйновано 13 будинків, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по прифронтовому місту. Зруйновані щонайменше 13 будинків. Троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу 

- повідомив Федоров.

Нагадаємо

Служба безпеки та Національна поліція затримали агента фсб, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року. Він підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Павло Башинський

Павло Башинський

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