россияне совершили 64 обстрела приграничных территорий Сумщины, повреждены 9 частных домов
Киев • УНН
За сутки оккупанты совершили 64 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 195 взрывов. В результате атак повреждены 9 частных домов в Юнаковской громаде.
В течение дня россияне совершили 64 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Вследствие вражеских обстрелов повреждены 9 частных домов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Зафиксировано 195 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады,
Детали
Юнаковская громада: с территории рф осуществлены обстрелы из РСЗО (30 взрывов), из артиллерии (18 взрывов), авиаудар (КАБ) (2 взрыва) В результате обстрелов повреждено 9 частных домов.
Белопольская община: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв). Также вражеские БпЛА осуществили сброс взрывных устройств (5 взрывов).
Эсманская община: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (3 взрыва), обстрелы из миномета (17 взрывов).
Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (36 взрывов), минометов (18 взрывов), FPV дронами (7 взрывов) и сбросил с БпЛА 5 взрывчатых предметов (5 взрывов).
Миропольская община: россияне ударили из артиллерии САУ (8 взрывов), осуществили обстрел из танка (4 взрыва).
Шалыгинская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.
Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (11 взрывов), обстрел с вражеского вертолета НУРС (6 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва).
Свесская община: с территории рф нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).
Хотинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
Середино-Будская община: вражеские БпЛА осуществили сброс взрывных устройств (4 взрыва).
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