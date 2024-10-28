росіяни здійснили 64 обстріли прикордонних територій Сумщини, пошкоджено 9 приватних будинків
Київ • УНН
За добу окупанти здійснили 64 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 195 вибухів. Внаслідок атак пошкоджено 9 приватних будинків у Юнаківській громаді.
Протягом дня росіяни здійснили 64 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Зафіксовано 195 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади,
Деталі
Юнаківська громада: з території рф здійснено обстріли з РСЗВ (30 вибухів), з артилерії (18 вибухів), авіаудар (КАБ) (2 вибухи) Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків.
Білопільська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух). Також ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв (5 вибухів).
Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (3 вибухи), обстріли з міномету (17 вибухів).
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (36 вибухів), мінометів (18 вибухів), FPV дронами (7 вибухів) та скинув з БпЛА 5 вибухових предметів (5 вибухів).
Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії САУ (8 вибухів), здійснили обстріл з танку (4 вибухи).
Шалигинська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (11 вибухів), обстріл з ворожого гелікоптеру НУРС (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи).
Свеська громада: з території рф завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).
Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
Середино-Будська громада: ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв (4 вибухи).
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