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росіяни здійснили 64 обстріли прикордонних територій Сумщини, пошкоджено 9 приватних будинків

Київ • УНН

 • 18057 перегляди

За добу окупанти здійснили 64 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 195 вибухів. Внаслідок атак пошкоджено 9 приватних будинків у Юнаківській громаді.

росіяни здійснили 64 обстріли прикордонних територій Сумщини, пошкоджено 9 приватних будинків

Протягом дня росіяни здійснили 64 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Зафіксовано 195 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Юнаківська громада: з території рф здійснено обстріли з РСЗВ (30 вибухів), з артилерії (18 вибухів), авіаудар (КАБ) (2 вибухи) Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків.

Білопільська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух). Також ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв (5 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (3 вибухи), обстріли з міномету (17 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (36 вибухів), мінометів (18 вибухів), FPV дронами (7 вибухів) та скинув з БпЛА 5 вибухових предметів (5 вибухів).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії САУ (8 вибухів), здійснили обстріл з танку (4 вибухи).

Шалигинська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (11 вибухів), обстріл з ворожого гелікоптеру НУРС (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи).

Свеська громада: з території рф завдано атаку FPV дронами (3 вибухи). 

Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв (4 вибухи).

Удар рф по Харкову: пошкоджено будівлю Держпрому, що під охороною ЮНЕСКО28.10.24, 22:37 • 19857 переглядiв

Ольга Розгон

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