россияне сегодня атаковали Харьковский район, есть погибший - ОВА

Российские войска сегодня нанесли удар по Харьковскому району, погиб гражданский мужчина, который во время атаки был в тракторе, сообщил в четверг председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"В 12:47 оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами. В результате удара погиб гражданский мужчина, который находился во время удара в тракторе", - написал Синегубов в Telegram.

Данные, по его словам, устанавливаются.

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