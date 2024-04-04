В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону

В Харькове взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в четверг. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что что оккупанты наносят удары по региону, пишет УНН.

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"В Харькове взрывы! Будьте осторожны!!!" - написал Терехов в Telegram.

"Харьков и область: оккупанты наносят удары!" - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

В Харьковской области - воздушная тревога.

Перед этим в ВС ВСУ предупредили, что есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

В Запорожье взрывы - ОВА