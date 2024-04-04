В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону

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Исследование экспертами обломков вражеских беспилотников дает информацию об их тактико-технических характеристиках, что позволяет силам противовоздушной обороны Украины эффективнее отражать воздушные атаки.
Украина поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после выхода на Евро-2024
Национальная сборная Украины по футболу поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после квалификации к Евро-2024 благодаря победам над Боснией и Герцеговиной и Исландией.
Харьков: Клименко показал первые кадры после удара рф по спасателям
В результате российского авиаудара в Харькове погибли трое спасателей.
Украина и Латвия хотят запустить совместное производство артиллерийских снарядов и дронов - Шмыгаль
Украина и Латвия обсудили запуск совместного производства 155-мм снарядов и беспилотников для Вооруженных сил Украины, а Латвия обеспечит лечение и реабилитацию раненых украинских военнослужащих.
"Патрулировал" границу: в фотоловушку пограничников возле Румынии попал медведь
Вблизи украинско-румынской границы был замечен медведь, который медленно "патрулировал" территорию.
Следует закрыть все пробелы обхода санкций россией - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает закрыть все пробелы в обходе санкций и наложить санкции на весь российский военно-промышленный комплекс, ядерную энергетику, металлургию, финансы и другие секторы.
Предлагали фейковую работу в Швеции: мошенники обманули 40 человек на 600 тысяч гривен
Организованная преступная группа обманула 40 человек на 600 000 гривен, пообещав им фиктивную работу в Швеции.
россияне используют Кинбурнскую косу для артиллерийских обстрелов Украины и запуска дронов-камикадзе - Гуменюк
российские войска используют Кинбурнскую косу для нанесения артиллерийских ударов по украинской территории, контролируют воды Днепро-Бугского лимана и препятствуют судоходству в портах Николаева, терроризируя этот район.
Рада в этом месяце может ратифицировать соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Латвией - Шмыгаль
Украина и Латвия подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве для восстановления Украины, включая 5 миллионов евро от Латвии, которое, как ожидается, будет ратифицировано украинским парламентом в этом месяце.