В Запорожье взрывы - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  124733 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  126611 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  127545 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  114469 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  147751 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  101757 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  104747 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128585 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128971 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  124007 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Новости по теме
В Запорожье взрывы - ОВА

В Запорожье взрывы - ОВА

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Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

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рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго

рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго

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россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших

россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших

  •  11805 просмотра
Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ

Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ

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Гуменюк об "Ониксах" на мысе Тарханкут: "Официально не подтверждаем такую информацию"

Гуменюк об "Ониксах" на мысе Тарханкут: "Официально не подтверждаем такую информацию"

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За то, что происходит на территории рф, отвечает режим путина - Андрей Юсов

За то, что происходит на территории рф, отвечает режим путина - Андрей Юсов

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Профильный комитет Рады сегодня рассмотрит законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом: что он предусматривает

Профильный комитет Рады сегодня рассмотрит законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом: что он предусматривает

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На дороге между селами, на Черниговщине, на машину упало дерево: 2 человека погибли, ведется следствие

На дороге между селами, на Черниговщине, на машину упало дерево: 2 человека погибли, ведется следствие

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Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

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Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  226787 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  232149 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  266055 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  535536 просмотра

В Запорожье взрывы - ОВА

В Запорожье, Украина, произошли взрывы, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Война •   •  9578 просмотра
В Запорожье взрывы - ОВА

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

Согласно предупреждению ВВС Украины, была обнаружена высокоскоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.

Война •   •  11300 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго

В Харьковской области ночью беспилотник повредил оборудование на объекте энергетики, в Днепропетровской области враг атаковал энергетическую инфраструктуру, а в Сумской области в результате вражеского обстрела был смертельно ранен сотрудник газовой компании.

Война •   •  12753 просмотра
рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго

россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших

За сутки россияне обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 63 гражданских объекта, но обошлось без жертв.

Общество •   •  11805 просмотра
россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших

Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ

Как минимум две компании из ФРГ - Knauf и WKB Systems - поставляют стройматериалы для использования в Мариуполе, следует из расследования программы Monitor Немецкого телеканала ARD.

Война •   •  11435 просмотра
Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ

Гуменюк об "Ониксах" на мысе Тарханкут: "Официально не подтверждаем такую информацию"

Украинские военные не могут подтвердить сообщения о размещении российскими войсками пусковых установок "Оникс" на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму, но признали, что россия имеет несколько таких установок на полуострове, которые она периодически передислоцирует для ударов баллистическими и сверхзвуковыми ракетами.

Война •   •  11959 просмотра
Гуменюк об "Ониксах" на мысе Тарханкут: "Официально не подтверждаем такую информацию"

За то, что происходит на территории рф, отвечает режим путина - Андрей Юсов

Вооруженная агрессия против Украины, которую развязала Россия и режим Путина имеет следствием то, что происходит на российских военных объектах и нефтеперерабатывающих заводах рф.

Война •   •  11524 просмотра
За то, что происходит на территории рф, отвечает режим путина - Андрей Юсов

Профильный комитет Рады сегодня рассмотрит законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом: что он предусматривает

Сегодня Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрит законопроект, который усиливает контроль над игорным бизнесом путем ликвидации КРАИЛ и ужесточения требований к рекламе азартных игр.

Экономика •   •  12710 просмотра
Профильный комитет Рады сегодня рассмотрит законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом: что он предусматривает

На дороге между селами, на Черниговщине, на машину упало дерево: 2 человека погибли, ведется следствие

В Черниговской области на автомобиль, ехавший между селами, упало дерево, в результате чего 2 пассажиров погибли, еще 2, в том числе ребенок, получили ранения; полиция начала расследование.

Криминал и ЧП •   •  11063 просмотра
На дороге между селами, на Черниговщине, на машину упало дерево: 2 человека погибли, ведется следствие

Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

Председатель Верховной Рады ожидает, что законопроект о мобилизации, который устанавливает справедливые критерии обязанности граждан защищать Украину, будет внесен в зал на ближайшее заседание ВР.

Война •   •  13074 просмотра
Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук