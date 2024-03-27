Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в сторону Днепра, пишет УНН.

Детали

"Скоростная цель на Днепр", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

В Днепропетровской области - воздушная тревога.

Перед этим ВС ВСУ указали, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях и есть угроза применения авиационных средств поражения.

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