Никополь подвергся удару рф из артиллерии, погиб человек - ОВА

55-летний мужчина погиб в Никополе Днепропетровской области в результате обстрела российских войск из артиллерии, которым также повреждены частные дома, линия электропередачи, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"россияне убили человека в Никополе. Их очередной жертвой стал 55-летний мужчина. Он попал под вражеский артобстрел. Из-за соседей-террористов Днепропетровская область снова теряет..." - написал Лысак в Telegram.

По его словам, также повреждены частные дома, хозяйственная постройка, линия электропередачи. Детали уточняются.

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