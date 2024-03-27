"С полдесятка снарядов": враг поздно вечером ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии

В Днепропетровской области поздно вечером 26 марта российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии две громады на Никопольщине, остальная ночь в регионе прошла без обстрелов, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Поздно вечером агрессор еще дважды ударил по Никопольщине. Поцелил по Червоногригорьевской и Мировской громадам из тяжелой артиллерии. Выпустил с полдесятка снарядов", - написал Лысак в Telegram.

Погибших и пострадавших, по его словам, нет.

После этого атаки прекратились и ночь в районе прошла без обстрелов. Так же, как и на остальных территориях Днепропетровской области, добавил он.

В небе над Украиной ночью уничтожили 10 из 13 вражеских "шахедов"