россияне с утра убили в Херсонской области уже трех человек

Российские войска убили сегодня еще трех жителей Херсонской области, попав по Бериславскому району, тела двух из них нашли под завалами разрушенного вражеским ударом дома, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром российские военные ударили из артиллерии по одному из населенных пунктов в Бериславском районе. Снаряды попали в частный дом. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили под завалами тела двух погибших", - указал Прокудин в Telegram.

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Позже глава ОВА сообщил, что "российская армия убила еще одного жителя Херсонской области". "Сегодня оккупанты обстреляли Одрадокаменку Бериславского района. К сожалению, смертельные ранения получил 43-летний мужчина. Он погиб на месте", - отметил Прокудин.