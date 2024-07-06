россияне с утра убили в Херсонской области уже трех человек
Киев • УНН
Сегодня в Херсонской области российские войска убили 3 мирных жителей, 2 из них были найдены под завалами дома, разрушенного российским артиллерийским ударом в Бериславском районе.
Российские войска убили сегодня еще трех жителей Херсонской области, попав по Бериславскому району, тела двух из них нашли под завалами разрушенного вражеским ударом дома, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром российские военные ударили из артиллерии по одному из населенных пунктов в Бериславском районе. Снаряды попали в частный дом. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили под завалами тела двух погибших", - указал Прокудин в Telegram.
Сегодня утром в Херсонской области россияне убили 2 мирных жителей6 июля 2024, 06:01 • 24047 просмотров
Позже глава ОВА сообщил, что "российская армия убила еще одного жителя Херсонской области". "Сегодня оккупанты обстреляли Одрадокаменку Бериславского района. К сожалению, смертельные ранения получил 43-летний мужчина. Он погиб на месте", - отметил Прокудин.