россияне с утра нанесли несколько ударов по Купянску: повреждены дома и газопровод
Киев • УНН
Оккупанты нанесли несколько ударов по Купянску, используя FPV-дроны и другие боеприпасы. Повреждены жилые дома, газопровод, возникли пожары. Информации о пострадавших не поступало.
Российские войска сегодня нанесли несколько ударов по Купянску в Харьковской области, повреждены жилые дома, газопровод, возникли пожары, сообщили в Харьковской ОВА в Telegram в среду, пишет УНН.
Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Сегодня российские оккупанты нанесли несколько ударов по городу Купянск
Как сообщается:
- В 04:43 в результате попадания вражеского FPV-дрона поврежден жилой дом, данные о пострадавших не поступали.
- Около 09:30 враг совершил обстрел жилой застройки, в результате удара возник пожар на территории частного домовладения, без пострадавших.
- В 10:00 на территории одного из частных домовладений обнаружен вражеский FPV-дрон, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
- В период с 11:20 по 11:30 враг обстрелял жилую застройку на территории города Купянск. Поврежден жилой дом, газопровод, на месте попадания произошел пожар. Данные о пострадавших не поступали. Тип боеприпасов сейчас устанавливается.
Харківщина: росіяни за добу обстріляли чотири райони, близько опівдня вдарили по Козачій Лопані4 сентября 2024, 09:59 • 18397 просмотров