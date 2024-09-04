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росіяни з ранку завдали кілька ударів по Куп'янську: пошкоджено будинки та газопровід

росіяни з ранку завдали кілька ударів по Куп'янську: пошкоджено будинки та газопровід

Київ • УНН

 • 27881 перегляди

Окупанти завдали кількох ударів по Куп'янську, використовуючи FPV-дрони та інші боєприпаси. Пошкоджено житлові будинки, газопровід, виникли пожежі. Інформації про постраждалих не надходило.

Російські війська сьогодні завдали кількох ударів по Куп'янську у Харківській області, пошкоджено житлові будинки, газопровід, виникли пожежі, повідомили у Харківській ОВА у Telegram у середу, пише УНН.

Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні російські окупанти завдали кількох ударів по місту Куп'янськ

- повідомили в ОВА.

Як повідомляється:

  • О 04:43 внаслідок влучання ворожого FPV-дрона пошкоджено житловий будинок, дані про постраждалих не надходили. 
  • Близько 09:30 ворог здійснив обстріл житлової забудови, внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння, без постраждалих.
  • О 10:00 на території одного із приватних домоволодінь виявлено ворожий FPV-дрон, інформація про потерпілих та руйнування не надходила.
  • У період з 11:20 по 11:30 ворог обстріляв житлову забудову на території міста Куп'янськ. Пошкоджено житловий будинок, газопровід, на місці влучання сталася пожежа. Дані про постраждалих не надходили. Тип боєприпасів наразі встановлюється.

Харківщина: росіяни за добу обстріляли чотири райони, близько опівдня вдарили по Козачій Лопані04.09.24, 12:59 • 22065 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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