Харківщина: росіяни за добу обстріляли чотири райони, близько опівдня вдарили по Козачій Лопані
Київ • УНН
Близько 12:15 російські війська завдали кілька ударів по селищу Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в приватних будинках, інформація про постраждалих уточнюється.
У Харківській області російські війська сьогодні завдали кілька ударів по селищу Козача Лопань, спалахнули пожежі в приватних будинках, повідомив у середу начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за минулу добу російські війська обстріляли чотири райони Харківської області, ударів по Харкову не фіксували, пише УНН.
Близько 12:15 російські окупанти завдали декілька ударів з невідомого типу зброї по Козачій Лопані. У селищі спалахнули пожежі, горять приватні будинки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Дані уточнюються
Доповнення
Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за минулу добу російські війська обстріляли чотири райони Харківської області:
- Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано.
- 08-54, Богодухівський р-н, за межами с. Краснокутськ. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка листового лісу на площі 500 м. кв.
- 09-25, Ізюмський р-н, с. Новоплатонівка, Борівське лісництво Куп'янського лісгоспу. Внаслідок обстрілу горіла хвойна лісова підстилка на площі 0,7 га.
- 09-37, Куп'янський р-н, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та трава. Інформація про постраждалих не надходила.
- 09-40, Куп'янський р-н, с. Куп'янськ-Вузловий, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 м. кв.
- 13-59, Богодухівський р-н, Гутянське лісове господарство. Внаслідок обстрілу горіла підстилка.
- Близько 15-30, Богодухівський р-н, с. Макарове. Попередньо КАБ. Влучання в землю на територію приватного домоволодіння. Загинула жінка 37 років. Ще дві жінки та один чоловік отримали легкі ушкодження. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі. Підрозділи ДСНС не залучались.
- 23-34, Харківський р-н, с. Руська Лозова, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.
"Щодо ліквідації наслідків пожежі в Оскільській громаді. Пожежа локалізована. Ліквідація наслідків триває. Площа постраждалих лісових насаджень - 1520 га. На місці працюють Комісії по ліквідації наслідків та фіксації збитків громадян", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Масштабна пожежа на Харківщині: загоряння на території Оскільскої громади локалізовано, евакуйовано понад 600 людей03.09.24, 16:39 • 11141 перегляд