Масштабна пожежа на Харківщині: загоряння на території Оскільскої громади локалізовано, евакуйовано понад 600 людей
Київ • УНН
У Харківській області локалізували загоряння на території Оскільскої громади. Пожежа у селі Студенок триває, евакуйовано понад 600 людей, пошкоджено близько 250 житлових будинків.
У Харківській області локалізували загоряння на території Оскільскої громади, втім пожежа у селі Студенок триває. Наразі з населеного пункту евакуювали більше ніж 600 людей. Через пожежу пошкоджено та знищено близько 250 житлових будинків у селі, повідомив у вівторок голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Пожежа триває. Але загоряння на території Оскільскої громади локалізовано. Вогнем пошкоджено та знищено близько 250 житлових будинків, розташованих у населеному пункті Студенок. Із села евакуювали більше 600 людей
Синєгубов вказав, що у більшості випадках виїжджати за межі громади люди не виявляють бажання.
Наразі всі екстрені служби працюють над актуалізацією евакуаційних маршрутів та заходів, аби заздалегідь убезпечити людей, які перебувають у зоні можливого ризику.
Голова ОВА додав, що всі постраждалі громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене майно за програмою єВідновлення.
Доповнення
Пожежа, яка виникла внаслідок ворожих військових дій, розповсюдилася на територію Харківщини з Донецької області. Відомо про двох постраждалих.