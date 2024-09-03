Масштабный пожар на Харьковщине: возгорание на территории Оскольской громады локализовано, эвакуированы более 600 человек

В Харьковской области локализовали возгорание на территории Оскольской громады, впрочем пожар в селе Студенок продолжается. Сейчас из населенного пункта эвакуировали более 600 человек. Из-за пожара повреждено и уничтожено около 250 жилых домов в селе, сообщил во вторник председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Пожар продолжается. Но возгорание на территории Оскольской общины локализовано. Огнем повреждены и уничтожены около 250 жилых домов, расположенных в населенном пункте Студенок. Из села эвакуировали более 600 человек - рассказал Синегубов.

Синегубов указал, что в большинстве случаях выезжать за пределы общины люди не изъявляют желания.

Сейчас все экстренные службы работают над актуализацией эвакуационных маршрутов и мероприятий, чтобы заранее обезопасить людей, находящихся в зоне возможного риска.



Председатель ОВА добавил, что все пострадавшие граждане смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество по программе еВідновлення.



Дополнение



Пожар, возникший в результате вражеских военных действий, распространился на территорию Харьковщины из Донецкой области. Известно о двух пострадавших.