В Харьковской области российские войска сегодня нанесли несколько ударов по поселку Казачья Лопань, вспыхнули пожары в частных домах, сообщил в среду начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района Харьковской области, ударов по Харькову не фиксировали, пишет УНН.

Около 12:15 российские оккупанты нанесли несколько ударов из неизвестного типа оружия по Казачьей Лопани. В поселке вспыхнули пожары, горят частные дома. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные уточняются - написал Задоренко в Telegram.

Дополнение

Как сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района Харьковской области:

Ударов по Харькову в течение суток не зафиксировано.

08-54, Богодуховский р-н, за пределами с. Краснокутск. В результате обстрела горела лесная подстилка листового леса на площади 500 м. кв.

09-25, Изюмский р-н, с. Новоплатоновка, Боровское лесничество Купянского лесхоза. В результате обстрела горела хвойная лесная подстилка на площади 0,7 га.

09-37, Купянский р-н, с. Новоосиново. В результате обстрела горел частный дом и трава. Информация о пострадавших не поступала.

09-40, Купянский р-н, с. Купянск-Узловой, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 500 м. кв.

13-59, Богодуховский р-н, Гутянское лесное хозяйство. В результате обстрела горела подстилка.

Около 15-30, Богодуховский р-н, с. Макарово. Предварительно КАБ. Попадание в землю на территорию частного домовладения. Погибла женщина 37 лет. Еще две женщины и один мужчина получили легкие повреждения. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, энергосети. Подразделения ГСЧС не привлекались.

23-34, Харьковский р-н, с. Русская Лозовая, за пределами. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.



"О ликвидации последствий пожара в Оскольской громаде. Пожар локализован. Ликвидация последствий продолжается. Площадь пострадавших лесных насаждений - 1520 га. На месте работают Комиссии по ликвидации последствий и фиксации убытков граждан", - отметил Синегубов в Telegram.

Масштабный пожар на Харьковщине: возгорание на территории Оскольской громады локализовано, эвакуированы более 600 человек