Киев • УНН
Около 12:15 российские войска нанесли несколько ударов по поселку Казачья Лопань в Харьковской области. В результате обстрелов вспыхнули пожары в частных домах, информация о пострадавших уточняется.
В Харьковской области российские войска сегодня нанесли несколько ударов по поселку Казачья Лопань, вспыхнули пожары в частных домах, сообщил в среду начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района Харьковской области, ударов по Харькову не фиксировали, пишет УНН.
Около 12:15 российские оккупанты нанесли несколько ударов из неизвестного типа оружия по Казачьей Лопани. В поселке вспыхнули пожары, горят частные дома. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные уточняются
Дополнение
Как сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района Харьковской области:
"О ликвидации последствий пожара в Оскольской громаде. Пожар локализован. Ликвидация последствий продолжается. Площадь пострадавших лесных насаждений - 1520 га. На месте работают Комиссии по ликвидации последствий и фиксации убытков граждан", - отметил Синегубов в Telegram.
Масштабный пожар на Харьковщине: возгорание на территории Оскольской громады локализовано, эвакуированы более 600 человек3 сентября 2024, 13:39 • 10495 просмотров