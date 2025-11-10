россияне развивают логистику вокруг оккупированного Мариуполя - ЦВО
Киев • УНН
Российские оккупационные власти развивают логистическую инфраструктуру вокруг Мариуполя, начав строительство моста двойного назначения возле села Калиновка. Этот объект станет частью объездной дороги Новоазовск-Крым и новой железнодорожной ветки Мариуполь-Таганрог.
Детали
По данным Центра, объект станет частью объездной дороги по трассе Новоазовск-Крым, что позволит обойти Мариуполь. По плану, здесь также пройдет новая "сокращенная" железнодорожная ветка Мариуполь-Таганрог через Бойковский и Новоазовский районы.
Напомним, что в июне текущего года главарь так называемой "днр" Пушилин заявлял, что именно превращение Мариуполя в логистический центр является главной задачей оккупационной администрации. Он подчеркивал, что порт, железная дорога и автомобильные дороги имеют ключевое значение для захваченных территорий. Именно они будут использоваться для ускоренной переброски военных сил и техники российских захватчиков
Дополнение
В селе Верхнесадовое, вблизи временно оккупированного Севастополя в Крыму, россияне развернули массовое уничтожение леса — вырубают сотни дубов и грабов, которым более полувека.
Оккупационные суды приговорили трех украинских морских пехотинцев к 21–23 годам заключения, обвинив их в "преступлениях" во время обороны Мариуполя, несмотря на отсутствие независимых доказательств и адвокатов.