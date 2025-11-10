россияне развивают логистику вокруг оккупированного Мариуполя - ЦВО

Вокруг временно оккупированного Мариуполя российские оккупационные власти продолжают развивать логистическую инфраструктуру. В районе села Калиновка, недалеко от города, захватчики начали строительство моста двойного назначения, пишет УНН со ссылкой на Центр изучения оккупации.

По данным Центра, объект станет частью объездной дороги по трассе Новоазовск-Крым, что позволит обойти Мариуполь. По плану, здесь также пройдет новая "сокращенная" железнодорожная ветка Мариуполь-Таганрог через Бойковский и Новоазовский районы.

Напомним, что в июне текущего года главарь так называемой "днр" Пушилин заявлял, что именно превращение Мариуполя в логистический центр является главной задачей оккупационной администрации. Он подчеркивал, что порт, железная дорога и автомобильные дороги имеют ключевое значение для захваченных территорий. Именно они будут использоваться для ускоренной переброски военных сил и техники российских захватчиков