росіяни розбудовують логістику навколо окупованого Маріуполя - ЦВО
Київ • УНН
Російська окупаційна влада розбудовує логістичну інфраструктуру навколо Маріуполя, розпочавши будівництво мосту подвійного призначення біля села Калинівка. Цей об'єкт стане частиною об'їзної дороги Новоазовськ-Крим та нової залізничної гілки Маріуполь-Таганрог.
Навколо тимчасово окупованого Маріуполя російська окупаційна влада продовжує розвивати логістичну інфраструктуру. В районі села Калинівка, неподалік від міста, загарбники розпочали будівництво мосту подвійного призначення, пише УНН з посиланням на Центр вивчення окупації.
Деталі
За даними Центру, об'єкт стане частиною об'їзної дороги по трасі Новоазовськ-Крим, що дасть змогу оминути Маріуполь. За планом, тут також пройде нова "скорочена" залізнична гілка Маріуполь-Таганрог через Бойківський та Новоазовський райони.
Нагадаємо, що у червні поточного року ватажок так званої "днр" пушилін заявляв, що саме перетворення Маріуполя на логістичний центр є головним завданням окупаційної адміністрації. Він підкреслював, що порт, залізниця та автомобільні дороги мають ключове значення для захоплених територій. Саме вони будуть використовуватися для пришвидшеного перекидання військових сил та техніки російських загарбників
Доповнення
У селі Верхньосадове, поблизу тимчасово окупованого Севастополя в Криму, росіяни розгорнули масове знищення лісу — вирубують сотні дубів і грабів, яким понад пів століття.
Окупаційні суди засудили трьох українських морських піхотинців до 21–23 років ув’язнення, звинувативши їх у "злочинах" під час оборони Маріуполя, попри відсутність незалежних доказів та адвокатів.