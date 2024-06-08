россияне повторно ударили по месту атаки в Днепропетровской области, ранен спасатель

В Днепропетровской области 28-летний спасатель был ранен из-за повторной атаки российских войск по месту, где пожарные уже работали из-за удара врага, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"В Покровской громаде Никопольского района враг ранил спасателя. Когда пожарные приехали ликвидировать последствия предыдущей атаки, ударил дроном повторно", - сообщил Лысак в Telegram.

По его словам, 28-летний мужчина в больнице. "Состояние - тяжелое", - отметил Лысак.

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