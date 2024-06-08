Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили два"Шахеда"

Ночью защитники неба сбили над Днепропетровской областью два Шахеда-в Днепровском и Синельниковском районах. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысенко, передает УНН.

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Отмечается, что продолжались атаки на Никопольщину. Враг применял дроны-камикадзе и артиллерию.

Под ударом-Никополь, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Как следствие-погиб мужчина.

Повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, админздание. Разрушен частный дом, еще 5-изуродованы. Побиты 2 дачных дома, 2 хозяйственных сооружения и столько же зданий, которые не эксплуатировались. Задело линии электропередачи.

Последствия еще уточняются.

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