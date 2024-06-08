Над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили два "шахеди"
Київ • УНН
Вночі сили ППО збили два "шахіди" над Дніпропетровською областю, один у Дніпрі, інший у Синельниківському районі.
Вночі оборонці неба збили над Дніпропетровською областю два шахеди – у Дніпровському та Синельниківському районах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисенко, передає УНН.
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Зазначається, що продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог застосовував дрони-камікадзе й артилерію.
Під ударом – Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Як наслідок — загинув чоловік.
Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще 5 – понівечені. Побиті 2 дачні будинки, 2 господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередачі.
Наслідки ще уточнюються.
Армія рф 14 разів атакувала Дніпропетровщину: загинула жінка, є руйнування07.06.24, 18:38 • 20060 переглядiв