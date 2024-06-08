росіяни повторно вдарили по місцю атаки на Дніпропетровщині, поранено рятувальника
Київ • УНН
У Дніпропетровській області 28-річний рятувальник був серйозно поранений, коли російські війська двічі завдали удару безпілотником, у той час як пожежники реагували на початкову атаку.
У Дніпропетровській області 28-річний рятувальник був поранений через повторну атаку російських військ по місцю, де пожежники вже працювали через удар ворога, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"У Покровській громаді Нікопольського району ворог поранив рятувальника. Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно", - повідомив Лисак у Telegram.
З його слів, 28-річний чоловік в лікарні. "Стан – тяжкий", - зазначив Лисак.
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