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росіяни повторно вдарили по місцю атаки на Дніпропетровщині, поранено рятувальника

Київ • УНН

 • 20554 перегляди

У Дніпропетровській області 28-річний рятувальник був серйозно поранений, коли російські війська двічі завдали удару безпілотником, у той час як пожежники реагували на початкову атаку.

У Дніпропетровській області 28-річний рятувальник був поранений через повторну атаку російських військ по місцю, де пожежники вже працювали через удар ворога, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

"У Покровській громаді Нікопольського району ворог поранив рятувальника. Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно", - повідомив Лисак у Telegram.

З його слів, 28-річний чоловік в лікарні. "Стан – тяжкий", - зазначив Лисак.

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Юлія Шрамко

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