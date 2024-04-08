россияне попали в объект критической инфраструктуры, ТЦ в Херсонской области, есть раненые - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив 6 частных домов, попав в объект критической инфраструктуры, торговый центр, заведение общественного питания, парикмахерскую, хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль, ранив 3 человек, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Порокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Садовое, Приднепровское, Антоновку, Понятовку, Днепровское, Янтарное, Берислав, Золотую Балку, Шляховое, Белозерку, Новоберислав, Михайловку, Качкаровку, Станислав и город Херсон.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 6 частных домов. "Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, торговый центр, заведение общественного питания, парикмахерскую, хозяйственные постройки, гаражное помещение и частный автомобиль", - добавил он.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59