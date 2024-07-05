россияне попали рядом с сельсоветом в Донецкой области: сотрудница погибла, 14 ее коллег ранены

Российские войска обстреляли село Комар в Донецкой области, попав рядом со зданием сельского совета, погибла сотрудница сельсовета, еще 14 ее коллег ранены, сообщили в пятницу в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"5 июля 2024 года армия рф нанесла 3 удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для атаки стала центральная часть населенного пункта. В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые во время обстрела находились в помещении. 12 женщин и трое мужчин доставлены в больницу. Одна из пострадавших - 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время оказания медицинской помощи", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Также под огнем российских войск, как указано, оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.

В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

россияне за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины: трое раненых