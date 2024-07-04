Трое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 17 населенных пунктов, поврежден 51 гражданский объект.
В Донецкой области за минувшие сутки, 3 июля, в результате обстрелов российских войск ранения получили трое жителей. Армия рф осуществила 2501 обстрел по территории региона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
По данным правоохранителей, под вражеский огонь попали 17 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Курахово, Северск, Торецк, поселок Нью-Йорк, села Багатырь, Дачное, Иванополье, Екатериновка, Константинополь, Михайловка, Нелиповка, Новожеланное, Александрополь, Островское, Тарасовка.
В результате атак армии рф поврежден 51 гражданский объект - 29 жилых домов, предприятие, магазин, нежилые помещения, сельскохозяйственная техника и автомобили, поля озимой пшеницы.
В Дружковке в результате вражеского удара ранены трое мирных жителей, разрушениям подверглись 7 многоквартирных и 13 частных домов.
На Константиновку россия сбросила управляемую бомбу "КАБ-500", повредила критическую инфраструктуру.
Также двумя бомбами "УМПБ Д-30СН" оккупанты ударили по селу Богатырь - повреждены предприятие, магазин, сельхозтехника, гражданские авто.
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