Армия рф обстреляла Никополь Днепропетровской области, в результате чего погибли две женщины, также ранения получил мужчина. россияне выпустили по городу десяток снарядов. Об этом сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе погибли две женщины - мама и дочь. Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов - написал Лысак в Telegram.

По его словам, кроме жертв, есть и пострадавший - 46-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В результате обстрела россиян в городе изуродованы многоэтажки. В одной из них загорелся балкон. Повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа и автобусы.

На Дніпропетровщині знищили ще один ворожий дрон-розвідник