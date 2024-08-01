Российские войска обстреляли Никополь, выпустив десяток снарядов. Погибли две женщины (мать и дочь), ранен мужчина. Повреждены многоэтажки, частные дома и общественные объекты.
Армия рф обстреляла Никополь Днепропетровской области, в результате чего погибли две женщины, также ранения получил мужчина. россияне выпустили по городу десяток снарядов. Об этом сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Никополе погибли две женщины - мама и дочь. Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72. Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов
По его словам, кроме жертв, есть и пострадавший - 46-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
В результате обстрела россиян в городе изуродованы многоэтажки. В одной из них загорелся балкон. Повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа и автобусы.
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