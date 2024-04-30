Исследователи обнаружили, что россияне отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев для дезинформации. Об этом сообщил аналитик Центра стратегических коммуникаций Сергей Жуков во время презентации исследования Центра "Информационные атаки в социальных сетях: исследование влияния российской дезинформации через рекламу в Facebook", передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Цель любой ИПСО - это подталкивание объекта к определенному действию или бездействию. В процессе исследования мы отработали определенный массив: около 600 сообщений из 400 страниц с марта по ноябрь прошлого года, и выявили 12 ключевых тем, которые отрабатывают россияне - рассказал Жуков.

По словам аналитика, наиболее популярными являются сразу четыре темы: фронт, дискредитация Запада в глазах украинцев, мобилизация и коррупция в Украине.

Их задача - это деморализация украинских граждан и побуждение к тому, чтобы люди максимально прятались от войны. А также провоцирование максимального количества расколов в обществе - как по гражданской линии, так и по военной - сказал Жуков.

Дополнение

В СНБО ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе во время Пасхальных праздников.