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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев

россияне отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев

Киев  •  УНН

30 апреля 2024, 15:00  •  6313 просмотра

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Исследователи обнаружили, что россияне практикуют 12 ключевых тем дезинформации против украинцев в Facebook, включая дискредитацию Запада, мобилизацию, коррупцию, деморализацию граждан и провоцирование расколов в обществе, согласно исследованию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Исследователи обнаружили, что россияне  отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев для дезинформации.  Об этом сообщил аналитик Центра стратегических коммуникаций Сергей Жуков во время презентации исследования Центра "Информационные атаки в социальных сетях: исследование влияния российской дезинформации через рекламу в Facebook", передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Цель любой ИПСО - это подталкивание объекта к определенному действию или бездействию. В процессе исследования мы отработали определенный массив: около 600 сообщений из 400 страниц с марта по ноябрь прошлого года, и выявили 12 ключевых тем, которые отрабатывают россияне 

- рассказал Жуков.

По словам аналитика, наиболее популярными являются сразу четыре темы: фронт, дискредитация Запада в глазах украинцев, мобилизация и коррупция в Украине.

Их задача - это деморализация украинских граждан и побуждение к тому, чтобы люди максимально прятались от войны. А также провоцирование максимального количества расколов в обществе - как по гражданской линии, так и по военной 

- сказал Жуков.

Дополнение 

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