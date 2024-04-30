Дослідники виявили, що росіяни відпрацьовують у Facebook одразу 12 ключових тем проти українців для дезінформації. Про це повідомив аналітик Центру стратегічних комунікацій Сергій Жуков під час презентації дослідження Центру "Інформаційні атаки в соціальних мережах: дослідження впливу російської дезінформації через рекламу в Facebook", передає УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Мета будь-якої ІПСО – це підштовхування об'єкта до певної дії або бездіяльності. У процесі дослідження ми відпрацювали певний масив: близько 600 повідомлень з 400 сторінок з березня по листопад минулого року, і виявили 12 ключових тем, які відпрацьовують росіяни

За словами аналітика, найбільш популярними є одразу чотири теми: фронт, дискредитація Заходу в очах українців, мобілізація та корупція в Україні.

Їх завдання – це деморалізація українських громадян і спонукання до того, щоб люди максимально ховалися від війни. А також провокування максимальної кількості розколів у суспільстві – як по цивільній лінії, так і по військовій