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росіяни відпрацьовують у Facebook одразу 12 ключових тем проти українців

росіяни відпрацьовують у Facebook одразу 12 ключових тем проти українців

Київ • УНН

 • 20608 перегляди

Дослідники виявили, що росіяни практикують 12 ключових тем дезінформації проти українців у Facebook, включаючи дискредитацію Заходу, мобілізацію, корупцію, деморалізацію громадян та провокування розколів у суспільстві, згідно з дослідженням Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Дослідники виявили, що росіяни  відпрацьовують у Facebook одразу 12 ключових тем проти українців для дезінформації.  Про це повідомив аналітик Центру стратегічних комунікацій Сергій Жуков під час презентації дослідження Центру "Інформаційні атаки в соціальних мережах: дослідження впливу російської дезінформації через рекламу в Facebook", передає УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Мета будь-якої ІПСО – це підштовхування об'єкта до певної дії або бездіяльності. У процесі дослідження ми відпрацювали певний масив: близько 600 повідомлень з 400 сторінок з березня по листопад минулого року, і виявили 12 ключових тем, які відпрацьовують росіяни 

- розповів Жуков.

За словами аналітика, найбільш популярними є одразу чотири теми: фронт, дискредитація Заходу в очах українців, мобілізація та корупція в Україні.

Їх завдання – це деморалізація українських громадян і спонукання до того, щоб люди максимально ховалися від війни. А також провокування максимальної кількості розколів у суспільстві – як по цивільній лінії, так і по військовій 

– сказав Жуков.

Доповнення 

У РНБО очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі під час Великодніх свят.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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