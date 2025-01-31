россияне обстреляли дом в Черниговской области: пострадал местный житель
Киев • УНН
На Черниговщине российские войска осуществили минометный обстрел приграничья Новгород-Северщины. 59-летний местный житель получил осколочные ранения после попадания в его дом.
В Черниговской области российские войска совершили минометный обстрел пограничья Новгород-Северщины, ранен мужчина, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
россияне ударили по пограничью Новгород-Северщины. Под минометный обстрел попал 59-летний гражданский мужчина. Враг попал в его дом
По его словам, мужчину госпитализировали с осколочными ранениями.
"Армия рф бьет просто по нашим людям. Подло и коварно. Врага надо останавливать силой!" - подчеркнул Чаус.
В ГУНП в области показали последствия вражеского удара.
Дополнение
Сегодня утром, по данным полиции Черниговщины, россияне атаковали ударным беспилотником жилой район на окраине Чернигова. В результате атаки получили повреждения частные дома местных жителей - выбиты окна, повреждены крыши. Информация о пострадавших не поступала.
Взрыв в окрестностях Чернигова: что известно о последствиях31.01.25, 09:59 • 20257 просмотров