росіяни обстріляли будинок на Чернігівщині: постраждав місцевий житель

У Чернігівській області російські війська здійснили мінометний обстріл прикордоння Новгород-Сіверщини, поранено чоловіка, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

росіяни вдарили по прикордонню Новгород-Сіверщини. Під мінометний обстріл потрапив 59-річний цивільний чоловік. Ворог поцілив у його будинок - написав Чаус.

З його слів, чоловіка шпиталізували з уламковими пораненнями.

"Армія рф б‘є просто по наших людях. Підло і підступно. Ворога треба зупиняти силою!" - наголосив Чаус.

У ГУНП в області показали наслідки ворожого удару.

Доповнення

Сьогодні вранці, за даними поліції Чернігівщини, росіяни атакували ударним безпілотником житловий район на околиці Чернігова. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень приватні будинки місцевих жителів – вибиті вікна, пошкоджені дахи. Інформація про постраждалих не надходила.

Вибух на околицях Чернігова: що відомо про наслідки