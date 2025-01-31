росіяни обстріляли будинок на Чернігівщині: постраждав місцевий житель
Київ • УНН
На Чернігівщині російські війська здійснили мінометний обстріл прикордоння Новгород-Сіверщини. 59-річний місцевий житель отримав уламкові поранення після влучання в його будинок.
У Чернігівській області російські війська здійснили мінометний обстріл прикордоння Новгород-Сіверщини, поранено чоловіка, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
росіяни вдарили по прикордонню Новгород-Сіверщини. Під мінометний обстріл потрапив 59-річний цивільний чоловік. Ворог поцілив у його будинок
З його слів, чоловіка шпиталізували з уламковими пораненнями.
"Армія рф б‘є просто по наших людях. Підло і підступно. Ворога треба зупиняти силою!" - наголосив Чаус.
У ГУНП в області показали наслідки ворожого удару.
Доповнення
Сьогодні вранці, за даними поліції Чернігівщини, росіяни атакували ударним безпілотником житловий район на околиці Чернігова. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень приватні будинки місцевих жителів – вибиті вікна, пошкоджені дахи. Інформація про постраждалих не надходила.
Вибух на околицях Чернігова: що відомо про наслідки31.01.25, 09:59 • 30868 переглядiв